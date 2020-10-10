Скопье, , 14:49 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 9 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 2267 образцов было выявлено 387 носителей коронавируса. Уже третий день подряд это самый высокий показатель в стране за всю историю наблюдений. Число ежедневно выявляемых носителей в Македонии продолжает расти. Ещё 154 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 20 163 случая заражения, 781 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались шестеро пациентов. Лечение проходят 3373 человека. 16 009 пациентов уже здоровы.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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