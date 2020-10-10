Москва, , 13:38 — REGNUM В России за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 обновило максимум — 12 846 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба по борьбе с коронавирусом.

Это уже второй максимум суточного прироста случаев заражения коронавирусом. Прошлый был накануне — 12 126 случаев COVID-19.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в России составляет уже 1 285 084. При этом выздороветь смогли 1 016 202 человека.

За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 скончались 197 человек. Общее число смертей от COVID-19 в России с начала пандемии составило 22 454.