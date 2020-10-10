Златоуст, Челябинская область, , 13:22 — REGNUM В Златоусте Челябинской области местный роддом отдали под лечение пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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Решение вызвано ростом заболеваемости COVID-19. Также здесь будут лечиться граждане с пневмониями. Всего откроют дополнительно около 100 мест для людей в тяжёлом состоянии. Выбор этого учреждения связан с тем, что в палатах имеется кислородная разводка, которая жизненно необходима пациентам при поражении органов дыхания.

В минздраве заявляют, что помощь роженицам не пострадает. Роддома стали базами для лечения «ковида» уже в ряде муниципалитетах, и это не повлияло на оказание будущим матерям всей необходимой медицинской помощи.