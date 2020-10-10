Воронеж, , 12:46 — REGNUM В Воронежской области 10 октября подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на шесть случаев больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 855 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 629 пациентов, в том числе 229 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 207 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежские организации переведут на «удалёнку» работников старше 65 лет