Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM В Петербурге продолжает нарастать число вновь выявленных зараженных короновирусом жителей. По данным оперативного штаба от 10 октября, за последние сутки в городе выявили 501 случай заражения, что на 32 случая больше, чем днем ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

То есть, за 9 октября обнаружили на 7% больше зараженных, чем в предыдущие сутки.

Всего в городе за время пандемии коронавирус нашли у 47 063 человек.

За сутки также подтвердили 36 смертей от COVID-19, это на 64% больше, чем днем ранее. Всего от болезни скончалось, по официальным данным, 3220 человек.

Выздоровело от COVID-19 за время пандемии в Петербурге 31 098 жителей, включая 251 за последние сутки.

Напомним, все остававшиеся ограничения и запреты в связи с пандемией в Петербурге продлены по 29ноября.

Добавим, за сутки в России выявили 12 846 случаев заражения, их общее число достигло 1 285 084 в 85 регионах.

Читайте ранее в этом сюжете: Ограничения из-за пандемии в Петербурге продлены до конца ноября