Тамбов, , 12:36 — REGNUM В Тамбовской области 10 октября подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на три.

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Всего в области зарегистрированы 8243 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 6928 пациентов, в том числе 24 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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