Элиста, , 12:29 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 83 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики 10 октября. Днём ранее прирост составил 77 случаев заражения SARS-CoV-2.

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В настоящее время в республике заполнено 667 коек для пациентов с COVID-19. 14 человек находятся в тяжёлом состоянии, семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 3 тыс. 910 жителей Калмыкии находятся на самоизоляции по месту жительства.

С начала пандемии в республике зарегистрировано 7 тыс. 196 случаев заражения коронавирусом. 4 тыс. 331 пациент выписан с выздоровлением.

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