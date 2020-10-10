Оренбург, , 12:23 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 10 октября, выявлено уже 137 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежедневно регион бьет антирекорды суточной статистики по выявлению носителей SARS-CoV-2. Стоит отметить, на начало недели (5 октября) суточный показатель составлял 117 случаев заражения.

С конца марта лаборатории области исследовали 642 539 анализов на коронавирус, в том числе за последние сутки 6148 тестов.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 14 043 носителя SARS-CoV-2. Оправились от коронавирусной инфекции 12 854 пациента. От COVID-19 скончались 89 человек, в том числе двое за последние сутки.

Во время обсуждения динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией на заседании регионального оперштаба сделан вывод о том, что одной из причин ухудшения эпидситуации является возобновление массовых мероприятий в кафе и ресторанах региона. Так, причиной вспышки заболеваемости в одном из населенных пунктов на западе Оренбургской области стал микрофон, который гости передавали друг другу на банкете в честь юбилея. Между тем в регионе сохраняется запрет на проведение банкетов, корпоративов и других массовых мероприятий в точках общепита.

«Большинство рестораторов и владельцев кафе Оренбуржья с пониманием относятся к этому ограничению. Мы долго шли к тому, чтобы вновь запустить работу этой сферы. Нельзя допустить, чтобы из-за их недобросовестных коллег пострадали все предприниматели. Работу заведений-нарушителей нужно приостанавливать, чтобы не пришлось обсуждать локаут всей сферы!» — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

На территории области за неделю (2−9 октября) в 41 муниципалитете Оренбуржья проверено около 3 тысяч объектов сферы потребительского рынка. Выявлено 574 нарушения. Возбуждено 107 административных дел, в том числе в отношении четырех объектов общепита.

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