Липецк, 10 октября 2020, 12:21 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 10 октября.
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Скончался 74-летний мужчина.
Всего по состоянию на 10 октября в регионе был зарегистрирован 51 летальный случай.
Выписаны после выздоровления были 5648 человек.
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