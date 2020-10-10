Липецк, , 12:18 — REGNUM В Липецкой области 10 октября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом — столько же, сколько выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 6568 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5648 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 18 — за последние сутки.

51 человек скончался. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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