Астрахань, , 12:08 — REGNUM В Астраханской области 10 октября подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 7684 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 918 человек.

Выздоровели 6864 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 129 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,17 — на 0,01 больше, чем в предыдущие сутки.

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