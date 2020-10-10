Пермь, , 12:01 — REGNUM В Пермском крае сотрудников предприятий и организаций переведут на плавающий режим работы. Такая мера предпринимается, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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На заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 губернатор Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос с заводами и крупными предприятиями. «Может быть, есть техническая и юридическая возможность, чтобы часть работников приступала к работе, условно, в восемь утра, часть — в девять. Это позволило бы снизить нагрузку на транспорт, развести потоки пассажиров», — сказал он.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Зомарев подчеркнул, что роста заболеваемости коронавирусом сейчас нет в тех регионах России, которые соблюдают требования масочного режима и безопасной дистанции. «У нас нет выбора: или мы будем соблюдать требования безопасности, либо придется применять какие-то другие меры. Другие меры прежде всего коснутся экономики», — подчеркнул он.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал необходимость контроля за соблюдением масочного режима. «У нас четкий приоритет — жизнь и здоровье людей важнее всего, но нужно постараться сейчас сделать всё, чтобы не вернуться к весеннему режиму самоизоляции», — резюмировал глава региона.

Напомним, в Пермском крае отмечен рост суточного показателя выявляемых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в больницах от COVID-19 лечат более 1,5 тыс. пациентов. Ежедневно фиксируют смертельные исходы у пациентов, чей результат теста на коронавирус оказался положительным: с начала пандемии умерло более 500 человек.

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