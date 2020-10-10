Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 10 октября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов, у которых положительный результат тестов на коронавирус. Пять человек скончались от коронавирусной инфекции, один — от сопутствующего заболевания, сообщает permkrai.ru.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

С начала пандемии в регионе скончались 515 человек, у которых диагностирован COVID-19. В 201 случаев причиной смерти названы сопутствующие заболевания, в 314 — коронавирусная инфекция.

С конца марта в Прикамья выявлено более 10,7 тыс. случаев заражения коронавируса. Каждый сутки выявляют все больше и больше новых носителей SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом