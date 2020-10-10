Пермь, , 11:56 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 10 октября, выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 один ребёнок и 97 взрослых, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19

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В регионе каждый день растет суточный показатель. Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,9%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,11 (на 9 октября — 1,09).

С начала пандемии в Прикамье 10 719 носителей SARS-CoV-2. Скончались 515 пациентов, зараженных коронавирусом. Оправились от болезни 7 264 пациента. Продолжают лечение в стационарных условиях 1 517 человек.

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