Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области продолжает расти суточная смертность от COVID-19. Так, за истекшие сутки зарегистрировано десять летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Для сравнения: днём ранее скончались девять человек, передаёт ИА REGNUM 10 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь женщин в возрасте от 48 до 80 лет и трое мужчин в возрасте от 53 лет до 81 года. Пациенты, заболевшим COVID-19, страдали рядом хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 578 носителей коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки скончались девять пациентов с COVID-19