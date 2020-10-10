Волгоград, , 12:00 — REGNUM 155 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области 10 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе, что на четыре пункта выше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрирован один летальный исход.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 16 тыс. 470 положительных тестов на коронавирус. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 4 495 взрослых и 67 детей. С начала пандемии выздоровели 14 тыс. 506 человек, 131 выписан за минувшие сутки.

Лечение с подтверждённым положительным тестом на коронавирусом проходят в больницах 1803 человека, в том числе 368 детей. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончался 161 пациент.