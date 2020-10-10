Брянск, , 11:53 — REGNUM В Брянской области 10 октября подтверждён 91 случай заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего в области выявили 10 тыс. 183 носителей коронавируса. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 41 человек, выздоровели 8112 пациентов, из них 71 выписан за минувшие сутки.

Лаборатории проверили 2333 тестов, всего проведено 188 669 исследований.