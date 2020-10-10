Рязань, , 11:44 — REGNUM В Рязанской области 10 октября подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональная оперативная рабочая группа. В предыдущие сутки было выявлено на девять случаев меньше.

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Всего в Рязанской области выявлено 8728 носителей коронавируса. Ещё 83 положительных теста направлены на подтверждение в региональный минздрав. За сутки выписаны 23 пациента, всего выздоровевших — 6910 человек.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в Рязанской области скончались 54 пациента с подтверждённым коронавирусом.