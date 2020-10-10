Белгород, , 11:43 — REGNUM В Белгородской области 10 октября зарегистрированы 76 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Эта на два случая меньше, чем в предыдущие сутки.

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С начала пандемии в регионе подтвердили 9564 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 8592 человек, из них 68 — выписаны за прошедшие сутки.

В России 10 октября выявлено 12 тыс. 846 носителей инфекции.