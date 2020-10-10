Хабаровск, , 11:17 — REGNUM В Хабаровске сотрудники ОМОНа не допустили установку палаточного лагеря сторонников бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на площади Ленина в центре города. Об этом сегодня, 10 октября, сообщают местные СМИ.

Сегодня в Хабаровске прошли очередные гулянья сторонников Фургала. Немногочисленные активисты собрались на площади Ленина в центре Хабаровска, затем прошли по проезжей части центральных улиц города, после чего снова вернулись на площадь Ленина. Там они попытались развернуть палаточный лагерь, чтобы устроить бессрочную акцию протеста.

Сотрудники правоохранительных органов заявили активистам, что палатки необходимо убрать, однако те не подчинились законным требованиям сотрудников полиции. Вскоре на месте происшествия появился ОМОН, который разогнал протестующих, а часть из них задержал.