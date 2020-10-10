Москва, 10 октября 2020, 11:17 — REGNUM За минувшие сутки в столице госпитализировано 1047 пациентов с коронавирусом. Об этом 10 октября сообщает оперативный штаб Москвы.
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Эта цифра всего на два человека уступает рекордному суточному значению лиц, госпитализированных с данной инфекцией в столице.
При этом, за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких в больницах Москвы находится 263 человека.