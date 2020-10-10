Исламабад, , 11:13 — REGNUM Управление электросвязи Пакистана (PTA) заблокировало социальную сеть TikTok на территории страны из-за публикации аморального содержимого. Об этом сообщает пресс-служба PTA.

В ведомстве, входящем в Министерство информационных технологий и связи Пакистана, объяснили, что запрет обусловлен большим количеством жалоб на непристойный контент в TikTok, поступающих из разных слоёв общества. В PTA добавили, что Администрации TikTok было предоставлено «значительное время» для устранения замечаний к правилам модерации публикуемого видео. Отмечается, что запрет может быть пересмотрен, если TikTok разработает эффективный механизм для блокирования непристойного контента.

В TikTok заявили, что администрация социальной сети обязуется выполнять местные законы на всех рынках. Представители социальной сети добавили, что надеются прийти к соглашению, которое устроит регулирующие органы Пакистана.

По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение TikTok было загружено в Пакистане более 43 млн раз. Это делает Пакистан 12-ым по величине рынком для китайской социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2020 года наибольшее количество загрузок среди неигровых мобильных приложений пришлось на социальную сеть TikTok.

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