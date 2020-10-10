Москва, , 11:17 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 4105 случая заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщил оперативный штаб столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Это на 404 случая больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 3701 новых случая заражения.

Всего в Москве выявили 325 917 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В России вновь выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса