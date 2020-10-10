Бишкек, , 11:21 — REGNUM В Киргизии за сутки зарегистрировали пять смертей от осложнений COVID-19, а количество зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 за сутки составило 307, сообщили 10 октября в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с COVID-19.

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На текущий момент в Киргизии выявили 48 924 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, число летальных исходов составило 1082 случая.

Также сообщается о 130 выздоровевших за сутки, всего в республике выздоровели 44 227 человек. 1642 инфицированных находятся на лечении в стационарах медицинских учреждений, 1520 — лечатся амбулаторно.

За сутки на 14 человек увеличилось число инфицированных коронавирусом медицинских работников. Еще шесть медработников были выписаны из домашней самоизоляции.

В республике было зарегистрировано 3393 случая инфицирования коронавирусом медицинских работников, 3081 из которых выписались из медицинских учреждений по факту выздоровления.