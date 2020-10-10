Москва, , 10:56 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 12 846 новых случаев коронавируса. Об этом 9 октября сообщил оперативный штаб Москвы.

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Это на 720 случая заражения больше, чем сутками ранее, когда удалось выявить 12 126 носителя. Данный показатель является антирекордом за весь период распространения коронавируса в России.

Больше всего новых заражений в Москве — 4105 случай. Далее следуют Санкт — Петербург — 501 и Подмосковье — 416.

Всего в России тесты определили 1 285 084 случаев заражения коронавирусом.

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