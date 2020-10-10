Приштина, , 09:55 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 9 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 764 образцов в крае было выявлено 79 носителей коронавируса. Ещё 61 пациент был признан излечившимся.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлен 16 050 случай заражения коронавирусом. 14 189 пациентов уже здоровы. 641 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1159 человека.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово несколько выросло, что, возможно, является лишь отражением увеличения числа проводимых тестов. Благодаря полученным в дар двум дополнительным аппаратом число производимых в крае тестов возрастет вдвое или даже втрое, пообещал министр здравоохранения края Арменд Земай.

Но в целом ситуация уже вторую неделю остается стабильной, а число ежедневно выявляемых носителей достаточно низким (ниже 100), что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют свыше 150 новых носителей, причем в Северной Македонии уже третий день подряд фиксируется антирекорд по числу выявляемых носителей (три дня подряд выше 300).

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили всего 33 носителя коронавируса