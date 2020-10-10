Москва, , 09:33 — REGNUM Перестать использовать медицинскую маску после того, как была сделана прививка против коронавируса SARS-CoV-2 можно будет только через три недели. Об этом заявил директор Центра ГамалеиАлександр Гинцбург.

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Он напомнил, что прививка против коронавируса, разработанная в его центре — двухкомпонетная. Что касается отказа от ношении медицинской маски, то это возможно лишь спустя три недели после того, как был введен второй компонент вакцины, а также после определения уровня антител.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител», — рассказал Гинцбург.

Он отметил, что тем, кто привился против коронавируса и у кого высокие титры антител, могут сами решать, носить им маски или нет. В целом, если уровень антител высокий — то можно и не носить маски, если низкий — то лучше носить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина против коронавируса была разработана в России, в центре Гамалеи и названа «Спутник V». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания.