Киев, , 09:34 — REGNUM На Украине за сутки выявили 5728 инфицированных коронавирусом, всего в стране число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 256 266. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса СНБО Украины, опубликованные 10 октября.

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За сутки в стране также было зарегистрировано 108 умерших (всего скончались 4887 человек) и 1920 выздоровевших (всего выздоровели 112 570 человек).

Отметим, на первом месте по численности инфицированных коронавирусной инфекцией находится столица Украины (26 995 инфицированных), на втором — Харьковская область (23 852 инфицированных), на третьем — Львовская область (22 386 инфицированных).

Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили 5804 новых случая инфицирования SARS-CoV-2.

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