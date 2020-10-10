Сент-Пол, США, , 07:45 — REGNUM Среди участников прошедшего в сентябре предвыборного митинга президента США Дональда Трампа предположительно было выявлено девять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на управление здравоохранения штата Миннесота 9 октября сообщает телеканал ABC.

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По данным медиков, один из девяти заболевших в настоящее время находится в реанимации.

О точном месте инфицирования указанных лиц не сообщается. Но по предположению специалистов это могло произойти на митинге Трампа, состоявшемся в середине сентября в Миннесоте.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп готов провести дебаты со своим соперником на грядущих выборах Джо Байденом на открытом воздухе.

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