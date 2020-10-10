Нур-Султан, , 07:06 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 102 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает республиканская межведомственная комиссия по борьбе с COVID-19.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Казахстане достигло 108 663. Отмечается, что уже почти 104 тысячи заболевших выздоровели и были выписаны из медучреждений страны.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Казахстане выявили 107 зараженных коронавирусом нового типа. К 9 октября в республике скончались 1759 пациентов от осложнений COVID-19.

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