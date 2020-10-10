Москва, , 07:02 — REGNUM Низкую заболеваемость COVID-19 в Китае, где проживает 1,4 млрд человек, можно объяснить дисциплинированностью граждан и эффективностью карантинных мер, заявил 10 октября журналистам вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

«Думаю, дело тут в высокой дисциплине и эффективном карантине, — сказал он. — Они смогли задушить эпидемию в зародыше, а у нас она уже далеко не в зародыше, и мы карантином ее задушить не сможем».

Он добавил, что низкие показатели по заболеваемости не связаны с манипуляцией статистикой, поскольку о тысячах заразившихся в Китае легко бы узнал весь остальной мир.

Напомним, сегодня в Китае регистрируют всего по несколько десятков новых заражений коронавирусом за сутки, всего с начала распространения заразы в поднебесной число заразившихся едва превысило 85 тыс. человек.

Читайте также: В Китае не выявлено новых локальных случаев COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом