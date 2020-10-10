Токио, , 06:59 — REGNUM В Японии почти девяти тысячам жителей было рекомендовано эвакуироваться из своих домов из-за угрозы оползней в связи с проходящим вблизи побережья тайфуном «Чан-хом». Об этом 10 октября сообщает телеканал NHK.

Уведомления с предложением переместиться из своих домов в эвакуационные центры в общественных зданиях получили жители некоторых районов западной префектуры Нара. Эвакуироваться предложено и 2,3 тыс. жителей небольшого острова Миякэдзима, который расположен в Тихом океане.

В сообщении телеканала сообщается об одной пострадавшей женщине в префектуре Вакаяма. Также отмечается, что железнодорожный транспорт в стране продолжает ходить по расписанию.

В настоящее время тайфун «Чан-хом» находится в Тихом океане южнее Японии и направляется на восток, при этом скорость ветра в нём составляет около 30 м/с, а отдельные порывы достигают 40 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 141 авиационный рейс внутреннего сообщения был отменён в Японии из-за тяжёлых погодных условий, которые вызваны приближением тайфуна «Чан-хом».

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