Веллингтон, , 06:35 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все зараженные прибыли на территорию страны из других государств. При этом все четверо пассажиров летели транзитными рейсами через Дубай. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Новой Зеландии достигло 1514.

В настоящее время в стране числится 44 активных случая заболевания COVID-19. При этом ни один из пациентов не находится в больнице.