Москва, , 05:11 — REGNUM В субботу, 10 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +15… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 11 октября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +6… +8 °С.

Ветер южный 3−10 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +13… +18 °С днём и +3… +8 °С ночью.

В воскресенье, 11 октября, днём в столице ожидается +16… +18 °С. По области +13… +18 °С, без осадков. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С, небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в выходные дни (10 и 11 октября) сохранится тёплая погода. Почти 30 дней золотую осень в столице сохраняет устойчивый антициклон.

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