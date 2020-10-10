Сеул, , 04:48 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 72 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 61 случай связан с распространением инфекции внутри страны, остальные являются завозными. Отмечается, что уже третий день в республике выявляют не более 100 пациентов ежесуточно. По-прежнему крупнейшие очаги распространения инфекции находятся в Сеуле и прилегающим к нему провинциям.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Южной Кореи достигло 24 548. Также за 9 октября в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Республике Корея стали 430 человек.