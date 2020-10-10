София, , 04:02 — REGNUM За минувшие сутки в Болгарии было выявлено 612 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, что вновь становится самым большим числом прироста за всё время пандемии. Об этом 10 октября сообщает единый информационный портал минздрава страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 23 871.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались семь пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 887.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 15 713 (+150) человек и что за истекшие сутки было проведено 6048 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, за прошлые сутки в Болгарии было выявлено 516 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что являлось самым большим числом за всё время пандемии.

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