Оттава, , 03:19 — REGNUM Число выявленных на территории Канады подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2588, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом 9 октября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 178 117.

Также сообщается, что за сутки в Канаде умерли 28 пациентов с COVID-19, а суммарное количество летальных исходов достигло 9585.

Отмечается, что наибольший рост заражений наблюдается канадских провинциях Квебек, Онтарио, Альберта и Британская Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных на территории Канады случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на более чем 2,4 тыс. и превысило 175 тысяч.

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