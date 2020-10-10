Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшие две с половиной недели договориться с Россией по контроле над вооружениями, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Вашингтон собирается договориться с Москвой о том, чтобы зафиксировать, сколько ядерных боеголовок находятся на носителях и в хранилищах. После этого ожидается, что стороны временно не будут наращивать свой ядерный потенциал. Белый дом в этом случае хочет успеть достичь договоренностей до президентских выборов, которые состоятся в начале ноября.

Кроме того, власти США намерены договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом если сделки не удастся достигнуть до 3 ноября 2020 года, Вашингтон намерен ужесточить свои условия.

Источники отмечают, что эти попытки администрации президента США Дональда Трампа связаны с желанием заработать политические очки перед грядущими выборами. Если сделка состоится, то американский лидер представит событие, как свою заслугу на поле внешней политики.