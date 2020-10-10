Красноярск, , 02:29 — REGNUM В субботу, 10 октября, в Красноярске будет облачно, небольшие осадки, на дорогах сильная гололедица, температура воздуха 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было около 0 °C.

Ночью с 10 на 11 октября ожидается до —2 °C. Небольшой кратковременный снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 октября, в Красноярске до +1 °C днём и до —9 °C ночью. Небольшие осадки.

В понедельник, 12 октября, в Красноярске ожидается до +3 °C днём. Ночью — до —1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильная гололедица.