Москва, , 01:45 — REGNUM Строгие ограничения на работу ночных клубов и караоке в Москве пока распространяться не будут, заявил 9 октября руководитель департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия-24».

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"На сегодняшний день пока речи о закрытии ночных клубов и караоке не идет», — сказал он.

Ранее источники сообщали, что в мэрии Москвы прорабатывают сценарии, которые бы позволили «сократить количество людей в городе». Из полученных комментариев следует, что больше других властей беспокоят «питейные и ночные заведения с большим скоплением людей».

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Добавим, ужесточения в сфере торговли и общепита на этой неделе произошли в нескольких европейских столицах. Так, в Париже 5 октября были закрыты бары, тренажерные залы и бассейны. Аналогичные меры приняли 7 октября в Брюсселе.

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