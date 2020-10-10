Москва, , 01:29 — REGNUM Российский журналист Юрий Котенок, раненный в Нагорном Карабахе, остаётся в больнице Армении, сообщил 9 октября журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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«Насколько нам известно, его (Котенка — ред.) состояние в настоящее время не позволяет его транспортировать», — сказал представитель ведомства.

По его словам, он получает медицинскую помощь, однако прогнозы относительно его самочувствия «строить рано».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Котенок получил тяжёлое осколочное ранение накануне, 8 октября, во время обстрела армянской церкви в Шуше азербайджанскими ВС. Двое других журналистов из России, пострадавших во время нападения, доставлены на родину бортом лётного спецотряда «Россия» с правительственной делегацией.

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