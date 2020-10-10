Сингапур, , 01:13 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба сингапурского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что все случаи являются завозными. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Сингапуре достигло 57 859.

К 10 октября уже смогли справиться с болезнью 57 675 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. В настоящее время в больницах Сингапура получают лечение 37 человек. Большинство из них находится в стабильном состоянии, только один из пациентов находится в реанимации.