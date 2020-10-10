Бразилиа, , 01:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Бразилии подтвердили 27 444 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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В настоящее время в Бразилии подтверждено уже 5 055 888 случаев заражения новой инфекцией.

За минувшие сутки на территории страны скончались 682 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в Бразилии умерли 149 639 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией приблизилось к 149 тысячам. За 8 октября в стране подтвердили 729 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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