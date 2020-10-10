Нейпьидо, , 00:39 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 1461 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 23 906. Также за 9 октября в стране скончался 31 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мьянме жертвами осложнений COVID-19 стали 566 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выписались с выздоровлением 372 пациента. Всего в Мьянме смогли справиться с болезнью 6738 человек. Отмечается, что с начала пандемии в стране провели 382 840 тестов на выявление SARS-CoV-2.