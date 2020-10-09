Москва, 9 октября 2020, 23:41 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 9 октября в оперативном штабе столицы.
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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.
Согласно последним данным, всего в Москве выявлено 321 812 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3701 случай — за последние сутки. Скончались уже 5560 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 259 127 человек.
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