Москва, , 23:41 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 9 октября в оперативном штабе столицы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным, всего в Москве выявлено 321 812 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3701 случай — за последние сутки. Скончались уже 5560 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц свыше 259 127 человек.

Читайте развитие сюжета: Собянин заявил о нежелании «закрывать» экономику Москвы в условиях эпидемии