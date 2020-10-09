Неаполь, Италия, , 23:33 — REGNUM У 90−95% новых зараженных коронавирусом в итальянском регионе Кампанья (Неаполь) нет никаких симптомов, заявил в пятницу, 9 октября, глава региона Винченцо Де Лука.

Василий Суриков. Неаполь. Набережная. 1884

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Кампанья в последние дни удерживает в Италии «первенство» по количеству новых заражений, при этом медики отмечают, что как такового эпицентра у эпидемии в настоящий момент нет.

По данным на 9 октября, в Италии умерли 36 111 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 28 (днем ранее — на 22). Выздоровели 237 549 человек, за сутки этот показатель увеличился на 1186 (днем ранее — на 1060). Число подтвержденных носителей выросло на 5372 (днем ранее — на 4458) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. Антирекордные показатели фиксируются третий день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 343 770. В настоящее время заражены 70 110 человек — на 4158 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже чуть больше двух месяцев, за это время увеличилось почти в шесть раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.