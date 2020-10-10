Москва, , 08:57 — REGNUM Предупреждение мэра Москвы Сергея Собянина о том, что следующая неделя станет решающей для принятия новых ограничений по коронавирусу в столице, вызвало критику со стороны пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 9 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«Вместо того, чтобы стращать людей и издеваться, лучше бы медициной занимались и лечили людей. А то нет ни помощи? ни лечения. Что это за медицинская рекомендация для заболевшего человека — сидите дома, а через 14 дней мы вам больничный закроем. Что это за бред? Какую болезнь можно вылечить изоляцией?», — пишет пользователь «Мон».

Часть граждан оказалась уверена, что власти Москвы слабо представляют то, как в действительности живут люди. Они предложили найти способ каким-то образом донести до руководства столицы реальное положение дел.

«Давайте все напишем письма Собянину, в прокуратуру, президенту, куда там еще можно? Ну чтоб они понимали настроения народа, а то как будто в бункере живут. А то эта «забота» о нашем здоровье переходит все границы. Пусть тогда прикроют продажу алкоголя и табака, ну уж если действительно так переживает за наше здоровье», — пишет Наталья М.

Некоторые пользователи отметили, что различные компании уже во всю готовятся к введению ограничений и запрашивают пропуски для своих сотрудников. При этом граждане отметили, что не стоит создавать панику и призвали просто спокойно соблюдать те требования, которые пока имеются на вооружении мэрии Москвы.

«На работе с отдела кадров уже номера машины или тройки запрашивали для пропуска. Так что, наверное, закроют. Из знакомых, трое бессимптомно, трое — пару дней с недомоганием, двое — в больнице тяжело. Все выздоровели. Болезнь есть, но не надо истерить. Маску в магазине одеваю, зачем подставлять продавцов? А носить на улице — глупость», — пишет Юра.

Нашлись и те, кто упрекнул Собянина в том, что он перекладывает ответственность за рост заболеваемости в Москве на её жителей. Граждане уверены, что если бы в России существовала мощная система здравоохранения, то винить жителей было бы незачем.

«Он уже утомил условия ставить. Очень легко переложить с больной головы на здоровую и назначить население ответственным за распространение вируса», — поделился мнением Alex.

Более того, отдельные комментаторы уверены, что власти Москвы заранее подготовили планы по обвинению жителей столицы в возросшем числе заболевших новой коронавирусной инфекцией.

«Рефреном во всех выступлениях, что Собянина, что Голиковой звучит: граждане должны подчиняться нашим требованиям, а если нет, мы будем ужесточать профилактические меры. И граждане всегда оказываются плохими, не слушаются. Ну вот вздыхают чиновники, мы же хотели как лучше, затягивая очередные гайки. Экономика обваливается. Это всё вы! Такие плохие, непослушные. Ситуация абсурдная. И пожаловаться некому», — пишет Дмитрий Р.

Напомним, 9 октября мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы о том, что следующая неделя станет решающей для принятия новых ограничений по коронавирусу.