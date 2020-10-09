Махачкала, , 20:20 — REGNUM В Дагестане приостановлена деятельность трех садов в городе Махачкале, воспитанники которых попали в больницу с признаками пищевого отравления. В числе учреждений, которые попали под санкции управления Роспотребнадзора, оказались детские сады № 41, 35 и 66.

Больше всего заболевших детей посещали детский сад № 41 — 23 ребенка, сообщили 9 октября в пресс-службе санитарного ведомства Дагестана.

«Деятельность трех указанных детских садов временно приостановлена. Проводится внеплановая проверка по согласованию с прокуратурой РД. В отношении поставщика пищевой продукции начато административное расследование», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Помимо этого, имеются единичные случаи отравления детей и в других детских садах. Всего, как сообщало ИА REGNUM, госпитализированы 42 ребенка. Предварительной версией ЧП называется возможное отравление некачественными пищевыми продуктами.

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