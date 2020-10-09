Женева, Швейцария, , 20:19 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 350 766 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщает 9 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В инфекционной больнице Tasnimnews.com

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Общее число выявленных инфицированных за весь период с начала пандемии достигло 36 361 054 человек.

Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё 6339 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 056 186.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 338 779 новых случаях заражения коронавирусом и 5514 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.