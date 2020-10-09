Москва, , 20:16 — REGNUM Отчислением за отказ от вакцинации против гриппа пригрозили студентам Московского энергетического института (МЭИ), написала 9 октября журналистка Анна Шафран в своём телеграм-канале.

Вакцинация dfuhlert

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Она сослалась на документ Роспотребнадзора, обязывающий МЭИ провести полную вакцинацию студентов от гриппа и ОРЗ «во избежание одновременного заболевания вирусными инфекциями и COVID-19».

Ранее СМИ сообщили о том, что в МЭИ не пускают на занятия физкультурой без справки о прививке от гриппа. По словам студентов, на будущей неделе студентов не будут пускать в учебное заведение без справки о прививке.

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